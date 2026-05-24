２３日館林市の県道で複数台の車が絡む事故があり６人が重軽傷を負いました。 ２３日午前１０時半ごろ、館林市下早川田町の県道で「車に追突されて、ひき逃げされた」と１１０番通報がありました。 警察によりますと、車に追突した乗用車がそのまま走り去りその後、同じ車両とみられる乗用車が約１．５キロ離れた館林市東広内町の県道で信号待ちをしていた４台の車に後ろから次々に衝突しました。 これらの事故で、追突した