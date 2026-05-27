群馬県渋川市の駐車場で26日、高齢女性が運転する車が買い物客の女性をはね、その後、運転を交代した男性が再びその女性をはねたうえ、別の女性2人も巻き込む事故がありました。最初にはねられた女性は重体です。警察によりますと、26日午後3時半ごろ、群馬県渋川市にあるスーパーの駐車場で「車と歩行者の事故。車を移動したらさらに3人と衝突した」と119番通報がありました。77歳の女性が車を駐車しようとしたところ、店から出て