30年で売上を250倍にしたカリスマベンチャー農家の澤浦彰治氏の著書、『農業で成功するために本当に大切なこと』の刊行を記念して、久松達央氏との対談が実現。その様子を、前後編でお届けします。（文／石井晶穂）優れた経営者に共通していること澤浦彰治（以下、澤浦）：久松さん、本日はよろしくお願いします。『おいしい日本の野菜が消える日』（光文社新書）の発売、おめでとうございます。久松達央（以下、久松）：澤浦さん