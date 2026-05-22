2026年5月23日、恵比寿・代官山エリアが丸ごと日本酒の祭典に変わる。エリア内で全国の酒蔵の美酒を楽しめ、前回の参加者満足度は93％に達した街歩きイベント「おいしいSAKEウォーク in 恵比寿・代官山2026」が、過去最大規模で開催される。2023年のスタートから4回目を迎える今回は全国40酒蔵と34の店舗や特設会場がリストに名を連ね、参加蔵、参加店舗ともに過去最多となった。チケットはオリジナル酒器と10枚綴り飲食チケット、