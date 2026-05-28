日経平均株価が２７日、一時１４００円以上値上がりし、初めて６万６０００円台をつけて取引時間中の最高値を更新した。前日のニューヨーク市場でハイテク関連株が上昇。これを受け東京株式市場はＡＩや半導体関連銘柄に買いが広がった。終値は前日比３円３２銭高の６万４９９９円４１銭だった。２０２４年１月から始まった新ＮＩＳＡもすっかり定着し、投資ブームは過熱する一方だが、それと同時に急増しているのが、ＳＮＳ型