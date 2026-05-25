物忘れが増えた気がする。そんなとき、多くの人が「脳を鍛えなければ」と考え、計算問題やパズルといった「脳トレ」に取り組んでいるのではないだろうか。実際、「脳トレをすれば脳が活性化する」というイメージは広く浸透している。しかし、その常識が必ずしも正しいとは限らない。元オックスフォード大の医学研究者であり、医学博士として脳と糖の関係を研究してきた下村健寿氏によれば、脳トレは脳全体の認知機能の改善や認知症