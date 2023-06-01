26日午後、群馬県渋川市のスーパーの駐車場で、乗用車が女性をはねました。車を移動させようと運転手が代わりましたが、誤ってさらにこの女性をひいたうえ、周りにいた2人も巻き込んで、1人が重体、2人が重傷です。警察によりますと、午後3時半前、渋川市内のスーパーの駐車場で、女性（77）が運転する乗用車が駐車しようとしたところ、歩いていた77歳の女性をはねました。その場にいた男性（65）が車を後ろに移動させようと運転を