江原啓之＆愛犬が「開運」ビジュアル 特別付録に一筆入魂の護符シール…『anan』新年SPエディション
スピリチュアリストの江原啓之が、来年1月7日発売のライフスタイル週刊誌『anan』2478号スペシャルエディション（マガジンハウス刊）の表紙を飾る。
【動画】「センスが良すぎる」こだわりあふれる熱海の自宅を公開した江原啓之
新年の幕開けとなる「開運」特集。江原は表紙で、日本が誇る、霊峰・富士、そして紀州犬の愛犬・大我と共に笑顔を見せる。中面では、弱ったときこそ行きたい健康を象徴する金太郎パワーをもらえるスポットを紹介。
「2026年・健やかさの取り戻し方」として、この時代に心身の健康を守るためにすべきことを語る。さまざまな「病み」に打ち勝ち、幸せにいきるための指針となるメッセージを届ける。また、特別付録として、江原が一筆入魂で念を込めた護符シール3枚がつく。
特集にはほかに、水晶玉子、藤本宏人、ゆうたろう、C.I.、キャメレオン竹田、“歩くパワースポット”として知られるSHOCK EYE（湘南乃風）らが登場。2026年に幸せを呼び込むためのアイデアがたくさん。BALLISTIK BOYZ・砂田将宏が案内する開運フレグランスや、俳優・岩瀬洋志に運の拓き方を聞いたインタビューも掲載。通常版の表紙は、SixTONESが登場する。
