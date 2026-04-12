城島茂SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）、森本慎太郎が、12日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00〜後7：58）に出演し、DASH島を拠点に残したまま、新たな島を開拓する夢の２拠点開拓計画を始動することが発表された。それに伴い、新たな無人島の名前を視聴者から募集する。【番組カット】2拠点生活へ…無人島に乗り込む城島茂＆高地優吾＆森本慎太郎この企画は、「男たるもの、生まれたか