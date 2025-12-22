¡Ú¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×ÃË»Ò¡Û¡ÖÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È³¦¤Î°ïºà¡×ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÊÊ¡ÂçÂç¹ê¡Ë¤Ï¡¢È¬Â¼ÎÝ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¶»¤ËÀ¤Âå¥È¥Ã¥×¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹
ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¼«¿È¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë photo by Kato Yoshio
Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î"°ïºà"¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿ÇòÃ«ÃìÀ¿¡Ê¤Á¤å¤½¤ó¡Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£¤À¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤ËÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢À¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤â´Þ¤á¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·è¤·¤ÆËþÂ¤Î¤¤¤¯»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âNBA¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤ÇÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î23Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡Ë¤Ï¹â¹»¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼ºÇ¸å¤ÎÂçÉñÂæ¡£¤³¤Î£¹¥«·î¤Î·Ð¸³¤ò¥×¥é¥¹»×¹Í¤ËÊÑ¤¨¡¢»×¤¤¤¤êÄ©¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±£±Ç¯ÌÜ¤Ç´¶¤¸¤¿¼«¤é¤Î²ÝÂê¡Û
¡¡³ØÀ¸¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÃíÌÜ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·"°ïºà"¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤Ï°ã¤¦¡£¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¡£Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤½¤Î"°ïºà"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ë¡¼¥¡¼¤À¡£
¡¡2009Ç¯¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤ë¡£»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø¡Ê»°½Å¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢£±Ç¯À¸¤Î¤È¤¤«¤éÆ±¹»¤ÎÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£°Ê¹ß¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ï£³Ï¢ÇÆ¤·¡¢Åß¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤â£²Ç¯¼¡¤ËÍ¥¾¡¡£1Ç¯¡¢3Ç¯¼¡¤ÎÆ±Âç²ñ¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È£´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø£²Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë193¥»¥ó¥Á¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¶áÊÕ¤À¤±¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤»ØÆ³Êý¿Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇòÃ«¤òÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£Ãæ³Ø£²Ç¯À¸¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï14ºÐ¤ÇU16ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏU18ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¡ÖÈô¤Óµé¡×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢16ºÐ¤Ë¤·¤ÆÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥¥ã¥ó¥×¡Ê¼ã¼ê¼çÂÎ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤ÎÅÐÎµÌçÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥×¡Ë¤Ë¤â¾¤½¸¤µ¤ì¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Î·ÐÎò¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Èà¤¬"°ïºà"¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤Ï¼þ¤ê¤Î·öÁû¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç¤¤¤¯¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤â¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹â¹»¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ö¤ó¡¢´ÊÃ±¤Ë£±ÂÐ£±¤ÇÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Àº£¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤é¤·¤¯¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·Â³¤±¤ëÉôÊ¬¤È¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â......¤¿¤È¤¨¤Ð¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÆÀÅÀ°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ä¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÌÌ¤Ç¤â¾å¤ò¤¤¤¯Áª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î³¬ÃÊ¤ò°ìÃÊ°ìÃÊÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤Ê¤ª¡¢ÇòÃ«¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Å¥½¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ð¥¹¥±¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ëÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢È½ÃÇ¤Î°¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï½ù¡¹¤Ë¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¤Ç¤â......¤¤¤ä¡¢º£Ç¯¤«¤é¤Ç¤âÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À1Ç¯¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò½é¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¡Û
¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÆÀÅÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë photo by Kato Yoshio
¡¡¤½¤ó¤ÊÇòÃ«¤¬12·î23Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È³¦¤Ç¤Ï¡Ö¿¿¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë½é¤á¤ÆÎ©¤Ä¡£
¡Ö²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®ÀÓ¡Ê¥Ù¥¹¥È£¸¤ÇÇÔÂà¡Ë¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡ØU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÂç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤âÁ´Á³Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ïº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢£³Ç¯À¸¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤·¤Æ¤â¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤¹¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇòÃ«¤¬¤³¤Î1Ç¯¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ËÇ»Ì©¤À¡£Á°µ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢£¶·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥¥ã¥ó¥×¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¡¢£··î¤Ë¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ø¡££¸·î¤Ë¤ÏÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥×¡ÖBLACK SAMURAI 2025¡×¤Ë»²²Ã¡¢¤½¤Î¸åU16ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆU16¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦¤È¡¢Ê¡²¬¸©ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Ê¡²¬ÂçÉíÂ°Âç¹ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤â¡¢Á´»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖBLACK SAMURAI 2025¡×¤ÇÈ¬Â¼¤«¤é¼õ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢ÇòÃ«¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤ÊÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ¬Â¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âÁÂ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤Ë¤ª¤Ç¤³¤Î¸å¤í¤Þ¤Ç¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÃåÃÏ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥Õ¥§¥¤¥É¥¢¥¦¥§¥¤µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°²¼¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Î£²ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥å¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Áª¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é¤¢¤Þ¤êµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤âÎý½¬Åö½é¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ìÀï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þ³×¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¤éÁÂ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÇ§¤á¡¢µï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤µ¤¨¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÇòÃ«¤Î£¹¥«·î¤òÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¤ÎÊÒÊ÷ÁïÂÀ¥³¡¼¥Á¤â¡Ö½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¡£
¡Ö²ÆÁ°¤ÏÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¡¢·è¤·¤Æ¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤¤¤¤¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤ËU16¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤â¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¹ñ¥¹¥Ý¤â¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¼«¿È¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤âº£¤ÏÂÎ¤Î¥¥ì¤â¡¢¥×¥ì¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤â¤À¤¤¤Ö»×¤¤¤¤ê¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¡¢¼«Í³¤ËË½¤ì¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¼«¿È¤Î¤è¤µ¤â¤·¤Ã¤«¤êÈäÏª¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇòÃ«ËÜ¿Í¤â¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¼ý³Ï¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¡£¤à¤í¤ó²¿¤«¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¥Á¡¼¥à³°¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ¨¥×¥é¥¹¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¿¶¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»×¹Í¼¡Âè¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ä¡¢¤ä¤ë¤Ù¤Ìò³ä¤òÌÀ³Î¤Ë¤Ç¤¤º¡¢ÆÀÅÀ¤¬£±¥±¥¿¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Ç¤â¤Þ¤À¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë»×¹Í¤¬»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»×¹Í¤òº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤Ç½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¤µ¤ì¤Þ¤¤¤¬¡¢¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«£±Ç¯¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï"°ïºà"¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¡£¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ò¡¢ÇòÃ«¤Ï¿ôÇ¯¸å¡¢¤É¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤¢¤ÎÂç²ñ¤¬¤½¤Î¸å¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¤½¤¦¸À¤¨¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£ÇòÃ«¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¿ÍÀ¸¤Ï¡¢½é¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤Þ¤ÀÈà¤ÎÊª¸ì¤Î½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£