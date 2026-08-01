八村塁
富山県出身のバスケットボール選手。1998年2月8日生まれ。父親がベナン人、母親が日本人。ポジションはパワーフォワード、スモールフォワード。アメリカ合衆国のゴンザガ大学在学中。
2026年8月8日
2026年8月7日
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八村塁がJBAに歩み寄り、次世代育成サミットで共闘が実現
JBAと方向性が一致し、U18日本代表合宿との特別融合プログラムを実施する
THE ANSWER
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八村塁が日本代表復帰を表明、LA五輪での初勝利を最大目標に掲げる
JBAとの関係修復が進み、八村は11日から代表合宿に合流するという
スポーツ報知
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八村塁がロス五輪での1勝を誓い、パリ以来の日本代表活動に復帰
パリ五輪後に日本協会を批判した八村が代表復帰を果たし、協会との雪解けを印象づけた
スポニチアネックス
2026年8月6日
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八村塁が2年ぶりに日本代表へ復帰、ロサンゼルス五輪を最大目標に掲げる
2028年ロサンゼルス五輪が最大の目標と述べ、予選への強い決意を語った
共同通信
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八村塁と島田会長が合同会見、協会との確執を経て日本代表で共闘へ
パリ五輪後の確執を経て代表復帰が決まり、ロス五輪を目指すと表明した
スポニチアネックス
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八村塁が約2年ぶりに日本代表へ復帰、ロス五輪での1勝を誓う
3大会連続五輪出場となれば日本バスケ史上初の快挙になるという
スポーツ報知
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「日本ではたぶん違法です」八村塁、自身のクルマコレクションを明かす
車コレクションは「日本では規格外で運転できない車ばかり」と語った
THE ANSWER
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八村塁がレブロンの来日約束を暴露、「今度こそ連れてきます」と宣言
レブロン・ジェームズに最も緊張したと明かし、師弟のような関係を築いたという
THE ANSWER
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八村塁がBリーグでキャリアを終えたいと語り、会場が大盛り上がり
デイリースポーツ
2026年8月5日
2026年8月4日
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バスケ男子日本代表、W杯アジア予選に向けて直前合宿 八村塁ら合流へ
MBSニュース
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八村塁がNBA移籍後も日本代表復帰を明言、山里亮太がワクワクと期待
2024年パリ五輪以来の復帰となり、今月のW杯最終予選2試合への合流が予定されているという
スポーツ報知
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八村塁が日本代表復帰を宣言、LA五輪へ向け新たな一歩を踏み出す
パリ五輪後に協会を批判した八村だが、協会の変化を評価し復帰を決意したという
Sportiva
2026年8月3日
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八村塁が日本代表に電撃復帰、ファン熱狂「桶谷監督すげえ！」
NBAクリッパーズの八村塁が2024年パリ五輪以来約2年ぶりに代表復帰を果たした
東スポWEB
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八村塁と河村勇輝が日本代表合宿に参加、試合出場時期は今後決定
八村塁と河村勇輝が合宿に参加し、パリ五輪以来の代表活動が実現する
スポーツ報知