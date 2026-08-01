八村塁

富山県出身のバスケットボール選手。1998年2月8日生まれ。父親がベナン人、母親が日本人。ポジションはパワーフォワード、スモールフォワード。アメリカ合衆国のゴンザガ大学在学中。

2026年8月8日

2026年8月7日

2026年8月6日

2026年8月5日

2026年8月4日

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2026年8月2日

2026年8月1日