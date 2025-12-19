ËÌ¤¬Ä©È¯¤·¤Æ¤â·â¤Ä¤Ê¡¢¡Ö¾õ¶·É¾²Á¡×¤«¤é¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ¹ñËÉÉô
´Ú¹ñ¹ñËÉÉô¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯·³¤¬·³»ö¶³¦Àþ¡ÊMDL¡Ë¤ò±Û¤¨¤ÆÆîÂ¦´É³íÃÏ°è¤ò¿¯ÈÈ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¼Í·â¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö¼Í·â¤¬É¬¤ºÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¾õ¶·É¾²Á¤«¤éÌÊÌ©¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò·³¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·³¤Ï¤³¤ì¤ò»ö¼Â¾å¤Î¡Ö·Ù¹ð¼Í·â¼«À©¡×»Ø¼¨¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¡£
18Æü¡¢Ê£¿ô¤Î¾ÃÂ©¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñËÉÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï10·îËö¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2²ó¡¢¹çÆ±»²ËÅËÜÉôÃÏ²¼¤Î»Ø´øÅýÀ©¼¼¤òË¬¤ì¡¢¡ÖÁ°Êýºî¶ÈÃæ¤ÎËÌ¤Î·³¤ÎMDL¿¯ÈÈ»þ¤Ë·Ù¹ð¼Í·â¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆîËÌ´Ö¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¾õ¶·É¾²Á¤òÌÊÌ©¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Í»ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¹çÆ±»²ËÅËÜÉô¤Ç¤Ê¤¯¹ñËÉÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ºîÀïÃæ¤Î¹çÆ±»²ËÅËÜÉôÅýÀ©¼¼¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤ä¤ä°ÛÎã¤À¡£
ÈóÉðÁõÃÏÂÓ¡ÊDMZ¡ËÆâ¤Ç¾õ¶·¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Î·³¤ÎºîÀï¿ë¹Ô¼êÂ³¤¤Ï·Ù¹ðÊüÁ÷¢ª·Ù¹ð¼Í·â¢ª¾È½à¼Í·â¤È¤¤¤¦½ç½ø¤À¡£100¡Á50¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤É´ð½à¥é¥¤¥ó¤òÄê¤á¡¢ËÌÄ«Á¯·³¤ÎÆî²¼¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤ê½ç¼¡ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤À¡£·Ù¹ðÊüÁ÷¤ò¤·¤Æ¤âÆî²¼¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¡¢K6½Åµ¡´Ø½Æ¡Ê¸ý·Â12¡¥7¥ß¥ê¡Ë¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤áÄê¤á¤¿É¸ÅªÃÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ù¹ð¼Í·â¤¹¤ë¡£·Ù¹ð¼Í·â¸å¤Ë¤â°ú¤Â³¤Æî²¼¤·¤Æ°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾È½à¼Í·â¤â²ÄÇ½¤À¡£
¹ñËÉÉô´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¤³¤¦¤·¤¿´Ú¹ñ·³¤ÎÂÐ±þ¼êÂ³¤¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¼Í·â¤ò·èÄê¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö¾õ¶·É¾²Á¡×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¤¢¤ë¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖÃ¯¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤â·Ù¹ð¼Í·â¤ò¼«À©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºîÀï¿ë¹Ô¼êÂ³¤¤ä¸òÀï½å¼éµ¬Â§¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ä¾ÀÜÅª¤ÊÌ¿Îá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ö¼Â¾å¡¢·Ù¹ð¼Í·â¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
°Â·½ÐÑ¡Ê¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥Ù¥¯¡Ë¹ñËÉÉôÄ¹´±¤âÆâÉô²ñµÄ¤Ç¡ÖMDL¿¯ÈÈ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëºÝ¡¢½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡³£Åª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤â½¾Íè¤Î¼êÂ³¤¤Ë´ð¤Å¤¯·Ù¹ð¼Í·â¤Ï¼«À©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÇÍý²ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²ñµÄ½ÐÀÊ¼Ô¤é¤ÎÅÁ¸À¤À¡£ÊÌ¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö¹ñËÉÉô¤è¤ê¾åÁØÉô¤Î»Ø¿Ë¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¼ÂºÝ¤³¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤¬ÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ËÌÄ«Á¯·³¤¬MDL¤ò¿¯ÈÈ¤·¤¿ºÝ¡¢Á°ÊýÉôÂâ¤Ç·Ù¹ð¼Í·â¤Î¤¿¤á¤Î¾õ¶·É¾²ÁÃÊ³¬¤ÇÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤ò½êÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£MDL¿¯ÈÈ¤Ï¼ç¸¢¿¯³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄ©È¯¹Ô°Ù¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·Ù¹ð¼Í·â¤ò·èÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¼ç´ÑÅªÍ×·ï¡×É¾²Á¤¬½¾Íè¤è¤ê¤âÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¸¶Â§Åª¤ÊÂÐ±þ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹çÆ±»²ËÅËÜÉôÆâ¤Ç¤Ï·üÇ°¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£·Ù¹ð¼Í·â¼«À©¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ÆÌá¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¤¢¤ëÍ½È÷Ìò¾À±¤Ï¡ÖÌÀ¼¨Åª¤Ê¼«À©Ì¿Îá¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âºÇÁ°Êý¤òÃ´Åö¤¹¤ëÃÏ¾åºîÀï»ÊÎáÉôÇÛ²¼¤ÎÁ°ÊýÉôÂâ¤Ç¤Ï¾Ã¶ËÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö½¾Íè¤Î¼êÂ³¤¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·Ù¹ð¼Í·â¤ò¤·¤ÆÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Á°ÊýÉôÂâ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤Î¡ÖÅ¨ÂÐÅª¤Ê2¤Ä¤Î¹ñ¡×Àë¸À¤Ë¤è¤êºòÇ¯4·î°Ê¹ßMDLÉÕ¶á¤ÇËÌÄ«Á¯·³¤Î¿¯ÈÈ»öÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤Ë¤Ï·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¡£Ä©È¯¤Î°Õ¿Þ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢·³¤Ï¾ï¤ËËÌÄ«Á¯Â¦¤Î´ñ½±¹¶·â¤äµ½¤Þ¤ó¤Î²ÄÇ½À¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ·Ù²üºîÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¹çÆ±»²ËÅËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÂ¦ºî¶È¿Í°÷¤ÎÂçÂ¿¿ô¤Ï¥·¥ã¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Îºî¶ÈÆ»¶ñ¤À¤±¤ò½ê»ý¤·¤¿ÈóÉðÁõ¾õÂÖ¤À¤¬¡¢ºî¶È¸½¾ì»öÁ°ÃµÃÎ¤Î¤¿¤á¤Î¿Í°÷¤Ï¸Ä¿Í²Ðµ¤¤ÇÉðÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯4·î8Æü¡¢¹¾¸¶Æ»¹â¾ë¡Ê¥³¥½¥ó¡ËÃÏ°è¤Ç¾®½Æ¤Ê¤É¤ÇÉðÁõ¤·¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼ÎÏÌó20¿Í¤¬MDL¤ò±Û¤¨¤Æ¿ÊÆþ¤·¡¢°ì»þ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤ËÆîËÌ´Ö¤Î¶öÈ¯Åª¾×ÆÍ¤Ê¤É»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¹ñËÉÉô¤¬ÆîËÌ·³»ö²ñÃÌ¤òÀè·î17Æü¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¤³¤ì¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹ñËÉÉô¤Î»ö¼Â¾å¤Î·Ù¹ð¼Í·â¼«À©»Ø¿Ë¤Ï´Ú¹ñÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ÎÄøÅÙ¤À¤±¤òÄã¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£ÂÐËÌÄ«Á¯Í»ÏÂÀ¯ºö¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»öÁ°À°ÃÏºî¶È¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â·³Æâ³°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Áº£Ç¯8·î¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÏÃÌÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ·³¤Î·Ù¹ð¼Í·â¤ò¡Ö¸·½ÅÄ©È¯¡×¤Èµ¬Äê¤·¤Ê¤¬¤éÈ¿È¯¤·¤¿¡£Áí»²ËÅÉôÉûÁí»²ËÅÄ¹¤Î¥³¡¦¥¸¥ç¥ó¥Á¥ç¥ëÎ¦·³Ãæ¾Ì¾µÁ¤ÎÃÌÏÃ¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¡Ö´Ú¹ñ·³¤Î¹¥Àï¼Ô¤¬ÆîÂ¦¹ñ¶ÀþÉÕ¶á¤Ç¤ï¤¬·³¿Í¤Ë10Í¾È¯¤Î·Ù¹ð¼Í·â¤ò²Ã¤¨¤ë¸·½Å¤ÊÄ©È¯¤ò¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖË¸³²¹Ô°Ù¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¡¢·³»öÅªÄ©È¯¤È¸«¤Ê¤·¤ÆÁê±þ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¶¼Ç÷¤·¤¿¡£
¹ñ²ñ¹ñËÉ°Ñ°÷²ñ¤ÎÕªÂç¿¢¡Ê¥«¥ó¡¦¥Ç¥·¥¯¡Ë¹ñÌ±¤ÎÎÏµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯·³¤ÏÀè·î1Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤ÇMDL¤ò·×10²ó¿¯ÈÈ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù¹ð¼Í·â¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï6²ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4²ó¤Ï·Ù¹ðÊüÁ÷¤À¤±¤ÇËÌÄ«Á¯·³¤òÂàµÑ¤µ¤»¤¿¡£11·î°ÊÁ°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿6²ó¤ÎMDL¿¯ÈÈ»öÎã¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö·Ù¹ðÊüÁ÷¡Ý·Ù¹ð¼Í·â¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹çÆ±»²ËÅËÜÉô¤Ï¡Ö·Ù¹ðÊüÁ÷¤À¤±¤ÇËÌ¤Î·³¤¬Âàµî¤·¤¿¤¿¤á¡×¤È¤·¡¢Àµ¾ï¤Ê¼êÂ³¤¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¡£
ËÌÄ«Á¯·³¤Ïº£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÅßµ¨·±Îý¤Î¤¿¤áÁ°Êýºî¶È¤ò»ö¼Â¾åÃæÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯3·î¤´¤íÁ°Êýºî¶È¤òºÆ³«¤¹¤ì¤ÐMDL¿¯ÈÈ¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£