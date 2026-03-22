既に間接射撃を披露ドイツの防衛企業であるラインメタルは、2026年3月17日、新世代の自走迫撃砲システム「ラグナロク」を公開しました。【画像】パカッっと開いてニュっと出てくる！ これが新世代の自動迫撃砲ですこの迫撃砲システムは、ラインメタルの子会社であるライネメタル・ノルディックが開発した車両で、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、オランダ、ドイツの軍関係者や政府当局、防衛産業パートナーを招いて実