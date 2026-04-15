2026年度はパラ射撃の選手たちにとって重要な１年だ。２年後のロサンゼルス2028パラリンピックに向けた出場権獲得レースが幕を開けるからだ。なかでも10月に日本で開催される愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会は、選手たちが最も注力する大会のひとつになっている。同大会は、ロサンゼルスの出場権を争う重要な大会になる見込みで、選手たちの士気はこれまでになく高まっている。このアジアパラ競技大会日本代表の選考対象大会で