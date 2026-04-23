クマ陸上自衛隊白河布引山演習場（福島県西郷村、天栄村）で22日に30代男性隊員がクマに右腕や左手首をかまれ、けがをしたことが23日、福島駐屯地への取材で分かった。枯れ葉火災が起き、消火活動後に現場を確認していたところ襲われたという。病院に搬送されたが、命に別条はない。駐屯地や地元消防によると、演習場で22日午前、第44普通科連隊が81ミリ迫撃砲の射撃訓練をしていた際、着弾地点付近の枯れ葉に火が移り火災が発