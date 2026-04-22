大分県にある日出生台演習場で、戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂し、隊員4人が死傷した事故について、自衛隊による調査が続いています。 【写真を見る】10式戦車が暴発、4人死傷自衛隊が現地で原因調査地元住民団体「30年で初めて」大分・日出生台演習場 （今吉記者）「先ほどから戦車の周りに人が集まり、作業している様子が確認できます」 21日午前8時40分ごろ、由布市や玖珠町などにまたがる陸上自衛隊の日出生台演習場