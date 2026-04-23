日出生台演習場 22日 大分県の日出生台演習場で21日に発生した戦車の砲弾が破裂し4人が死傷した事故について。陸上自衛隊が設置した事故調査委員会が22日も現地で調査を進めていて当時の無線の交信状況などを詳しく調べています。 ■TOS梅田雄一郎記者 「日出生台演習場です。戦車の周りには多くの関係者が集まっていて原因調査が行われている」 陸上自衛隊の日出生台演習場で21日に発生した射撃訓練中の戦車の砲弾が破