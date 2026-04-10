【M93R オート9 (CO2) ABS】 4月23日 再販予定 価格：36,080円 KSCは、CO2ガスガン「M93R オート9 (CO2) ABS」を4月23日に再販する。価格は36,080円。 本製品は、映画で大人気となったM93Rベースのプロップガン「オートナイン」をCO2ブローバックシリーズでトイガンにしたもの。 射撃モードは「セミ/3バースト」の2モ&#