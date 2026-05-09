９日のフジテレビ「芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ」では、相田翔子＆はいだしょうこの「Ｗしょうこ」をターゲットにした「地球外生命体は存在したドッキリ」が放送された。純粋な２人が、静岡県・東伊豆町のロケで不可解なことが続発して宇宙人の存在を信じ切ってしまったところで…。小倉優子（４２）が禁断、爆発したはずの「こりん星」のりんごももか姫となって登場。ネタ明かしのために、壮絶な姿で登場し、スタジ