騒音やごみの散乱、不法侵入など、さまざまな民泊トラブルがニュースになっている。なぜ民泊トラブルは解決が難しいのだろうか。その実態や法・制度の落とし穴について、弁護士の三輪記子氏と考える。

【映像】「ヒャッハー！」宿泊者らの迷惑行為の数々（実際の映像）

「声が響いて寝られない…」地元住民らが悲鳴

「Happy birthday to you〜」「ヒャッハー！」（民泊施設の利用客ら）

夜の住宅地に響き渡る大きな歌声…。歌っているのは民泊施設の利用客だ。さらに、施設の前でたむろする宿泊客がタバコの吸い殻を捨てる様子も。

九十九里浜の南端に位置するのどかな町、千葉県・一宮町。しかし今、民泊の利用客による騒音などをめぐり、地元住民から苦情の声が相次いでいる。

「時間と関係なく大騒ぎしているため、声が響いて寝られない状態」（地元住民1）

東京オリンピックでサーフィン競技の会場にもなるなど、“サーフィンの町”として知られる一宮町だが…。

「実際にサーフィンをやる方で、このような施設（民泊）に泊まる方はほぼいないのが現状で、パーティーを目的に来る客が非常に多い」（地元住民2）

一方、千葉県内の別の地域で、民泊施設の近隣で撮影された映像には、敷地内に勝手に侵入し自転車を物色する民泊利用客が映っている。住民によると、こうした侵入はこれまでに7回確認されているという。

また、「タバコのポイ捨てもひどくて、排水溝に入れたり、隣の窓からうちにポイ捨てされたりした」と、当たり前のように捨てられるタバコの吸い殻にも迷惑しているという。

ほかにも民泊施設の周辺住民からは、次のような声も聞かれた。

「家がコの字型に建っていて前がT字路になっている。その一番奥がうちで、そこに車を停められたことがあった。一番ひどかったのは、そこにマイクロバスで乗り込んできて『一晩ここに停めさせてくれ』と夜中に言われたことだ。『うちの車も朝出られなくなるから』と言ったら、『朝何時に出るんだ』と聞かれたため、『いや、そういう問題じゃないでしょ』とお断りをした」（民泊施設の周辺住民）

宿泊客らの迷惑行為について、三輪氏は以下のように見解を示す。

「建造物侵入などが成立する可能性はあると思うが、迷惑行為をどうやめてもらうか、どう予防するかが住民の方にとっては喫緊の課題で、後から処罰すれば良いということでもないと思う」（弁護士・三輪記子氏、以下同）

観光庁によると民泊に明確な定義はなく、「住宅を活用した宿泊サービスの提供」を指す。利用者から見たら同じ「民泊」だが、2018年に施行された民泊新法による民泊と旅館業法の許可を得て「簡易宿所」として営業している2パターンがある。

違いは、所管の省庁などのほか、旅館業法の許可をとれば「年間の営業日数に制限がない」ことが大きい。周辺住民にとっては、迷惑行為に悩まされる頻度が上がるからだ。また、どちらの民泊でも条件により「管理人が施設に不在」でも営業可能となっているため、迷惑行為の現場を管理人が直接確認できない事態が起きている。

ホテル宿泊費が上がる中、低コストで利用できる民泊はユーザーにとっては魅力的だ。しかしその背景にある懸念を、三輪氏は以下のように言及した。

「管理人が常駐しなくても良いからこそ安く泊まれるメリットがあるが、それ故に泊まる人は歯止めが利かなくなる可能性は大きい」

（『わたしとニュース』より）