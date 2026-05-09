朝の通勤ラッシュ。ただでさえ心に余裕がない時間帯に、私たちの神経を逆なでするのが「電車内のマナー違反」です。本来、限られたスペースは譲り合いの精神で共有すべきものですが、残念ながら「自分さえ良ければいい」という振る舞いがトラブルの火種となることも少なくありません。今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、マナー違反に対して勇気を出して注意したものの、予想外の事態に言葉を失った2人の事例を