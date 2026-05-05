電車や新幹線での移動の快適さは、ときに「乗客ガチャ」に左右される。マナーの悪い乗客と居合わせ、うんざりした経験がある人も少なくないだろう。すでに始まったゴールデンウィーク。帰省や旅行で新幹線を利用する人も多いはずだ。そんな中、すぐ近くの席で堂々と動画撮影や配信をする「配信者」と乗り合わせてしまったら、あなたはどうするだろうか。4月13日には、人気夫婦YouTuber「破天荒夫婦」が、3歳の息子を連れて乗った新