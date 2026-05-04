公共空間でのYouTuber撮影トラブルが相次いだ。飛行機、新幹線、飲食店--場所を変えながら同じ構図が繰り返されている。撮影マナーの問題点2026年年3月、旅行系YouTuber・ふじわらのみいが国際線の機内トイレにカメラを持ち込み、「ADHDで多動症」という自身が長時間のフライトに耐えられるのかという検証動画を公開した。トイレに立てこもり髪の毛をかきむしり絶叫するだけではなく、通路を何周も歩き回ったりする様子が迷惑行為