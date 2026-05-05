年末年始やゴールデンウイークなどの3大ピーク期、東海道・山陽新幹線の『のぞみ』は全席指定席となり、自由席が廃止されます。東北・北海道や北陸、秋田、山形新幹線でも「全車指定席」の列車が増えていますが、一方で『こだま』や『やまびこ』『とき』などの多くの列車には依然として自由席が設定されており、そこでは座席を巡る激しい攻防が繰り広げられています。日本民営鉄道協会が発表している「駅と電車内のマナーに関する