世界遺産・富士山の伏流水を水源とする澄み切った池のはずが……ＧＷが始まり、全国の観光地でインバウンド客による?勘違いマナー違反?が頻発している。近年とくに注目されているのは、世界文化遺産「富士山」の構成資産『忍野八海(おしのはっかい)』（山梨県）で発生している?投げ銭問題?だ。その実態を明らかにすべく、本誌取材班は現地を訪れた。４月下旬の週末、８つの池で成り立つ忍野八海は大混雑。欧米系、東南アジア系、南