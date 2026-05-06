話題になったファンの迷惑行為活動終了前、最後となるコンサートツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』を開催中の『嵐』。４月１日と２日に東京ドームで公演を行ったものの、会場付近にはコンサート中の“音漏れ”を聞こうと、多くの人が集まっていたという。嵐のライブを巡っては、過去に国立競技場などでも音漏れ狙いで周辺にたむろするファンの迷惑行為が問題視されていた。残念ながら、ラストツアーでも一部の非