¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÙÅÄ½¨¸ã¡ØºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡¸À¸ì²½¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤ÏÆ°¤¤¤¿¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¾²Ê³Ø¤È¿´Íý³Ø¤Î¸¦µæ¤Ï¤à¤·¤íµÕ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç³Ø¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¤È¥ª¥³¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡Ë¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ãæ¶¯ÅÙ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò20Ê¬´Ö¹Ô¤Ã¤¿¸å¤È¡¢¤¿¤ÀµÙ·Æ¤·¤¿¸å¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕÍß¤äµ¤Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢±¿Æ°¸å¤Ï²ÝÂê¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í°Õ¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢µ¤Ê¬¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆ°¤¯¡×¤³¤È¤¬Àè¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤¬¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¤³¤ì¤¬¡ÖÂÎ¤¬Àè¡¢Ç¾¤¬¸å¡×¤ÎË¡Â§¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÊó½··Ï¤ÎÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êó½··Ï¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ëÂ¦ºÁ³Ë(¤½¤¯¤¶¤«¤¯)¤¬¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ê¢Â¦Ã¸Áóµå(¤Õ¤¯¤½¤¯¤¿¤ó¤½¤¦¤¤å¤¦)¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ëÊó½·¤ÎÂç¤¤µ¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤äµ¡ÉÒ¤µ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¤ÎÉ§ºä¤È¼«Á³²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½À¸Íý³Ø¸¦µæ½ê¤ÎµÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¡¢Ê¢Â¦Ã¸Áóµå¤Î³èÆ°¤¬Êó½·Í½Â¬¤È¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤Î¶¯¼å¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êó½·¤¬Â¿¤¯¸«¹þ¤á¤ë¤Û¤É¿À·Ð³èÆ°¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¹ÔÆ°¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹
»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ë¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤ä¤ëµ¤¤ÎÇ³ÎÁ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊª¼Á¤¬Â¦ºÁ³Ë¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤è¤·¡¢´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Ï¡¢¡ÖÅØÎÏ¥Ù¡¼¥¹¤Î°Õ»×·èÄê¡×¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÆ¯¤¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ö¤´Ë«Èþ¡ÊÊó½·¡Ë¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤ë¤«¡ÊÅØÎÏ¤¹¤ë¤«¡Ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ï¡¼¥É¤é¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿Æ°¤ÏÂÎÆâ¤Î±ê¾É¤ò¸º¾¯¤µ¤»¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óÅÁÃ£¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç±ê¾É¤¬ÄÃ¤Þ¤ê¡¢Ç¾Æâ¤Î¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬³èÀ²½¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤¬Áý¤¹¤È¤¤¤¦¡¢Ï¢º¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤ä¤ëµ¤²óÏ©¡×¤Ï¼õÆ°Åª¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ë³èÀ²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤ä¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°³«»Ï¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óÊü½Ð¤òÂ¥¤·¡¢Â¦ºÁ³Ë¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¥È¥ê¥¬¡¼¡Ê°ú¤¶â¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤Ç¼«Ê¬¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¡Ê¥»¥ë¥Õ¥È¡¼¥¯¡Ë¤ä¡¢¹ÔÆ°¤Î°ÕÌ£¤Å¤±¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ÔÆ°³«»Ï¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤È¤Ð¤È¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤¬½¬´·¤òÀ¸¤à
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤ò»È¤¨¤Ð¤è¤¤¤«¡×¤Ï¼¡Àá¤Ç¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¸À¸ì²½¡Ü¹ÔÆ°³«»Ï¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½¬´·²½¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤ÎÀ¸ÍýÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë±è¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ëµ¤¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡û¡û¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥»¥ë¥Õ¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ºÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÈùºÙ¤ÊÃ£À®´¶¤ä´¶³Ð¤ò¤µ¤é¤Ë¤³¤È¤Ð¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾Æâ¤Ç¤ÏÊó½·Í½Â¬¤Î²óÏ©¤¬²ó¤ê»Ï¤á¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÅÀ²Ð¤¹¤ëºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç²Ê³ØÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤ä¤ëµ¤¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ÊÃ±¤Ë¥Ñ¥Á¥Ã¤È¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤ä¥×¥í¥Ú¥éÈô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ºÇ½é¤ÏÌµÍý¤ä¤êÆ°¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ°¤»Ï¤á¤ë¤È¤¢¤È¤ÏÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ²ó¤êÂ³¤±¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÁõÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¸À¸ì²½¤Ç¤ä¤ëµ¤¤Î¼ï¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¹ÔÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾Æâ¤Î¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬³èÀ²½¤·¡¢µ¤Ê¬¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹ÔÆ°¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤¬¤ÆÅØÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡Ö½¬´·¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½¬´·¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¾ï¤Ë²¹¤áÂ³¤±¡¢À¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ð¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÆ°¤½Ð¤¹¡£
¢£¹ÔÆ°¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë3¤Ä¤Î¤³¤È¤Ð
Á°Àá¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤Î¤ä¤ëµ¤¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÆ°¤«¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬ÍÍÑ¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾²Ê³Ø¤Ç¤Ï¡¢¸À¸ì¤¬¹ÔÆ°À©¸æ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥»¥ë¥Õ¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¤¿¤À¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁ°Æ¬Á°Èé¼Á¤ä´ðÄì³Ë(¤¤Æ¤¤¤«¤¯)¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ»×·èÄê¡¦¹ÔÆ°³«»Ï¤òÃ´¤¦Ç¾ÎÎ°è¤ò³èÀ²½¤¹¤ë»ØÎá¤Î¿®¹æ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹3¤Ä¤Î¡Ö¤³¤È¤Ð¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö¡û¡û¤¹¤ë¤è¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ä¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö±Ñ²ñÏÃ¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡×¡Ö±¿Æ°¤ò¤·¤è¤¦¡×¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤Ê¤É¡¢°Õ»×¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤äµ¤Ê¬¼¡Âè¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¤½¤Î¡Ö°Õ¿Þ¤È¹ÔÆ°¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤òËä¤á¤ë¹©É×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤Ç¡¦¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤ò»öÁ°¤Ë·è¤á¤ë¡Ê¼Â¹Ô°Õ¿Þ¡Ë¡×¤È¡Ö¡Ø¡Á¤¹¤ë¤è¡Ù¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤³¤È¡Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â¸³¤Ç¸¡¾Ú¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥ÄÂç³Ø¥¢¥Þ¡¼¥¹¥È¹»¤Î¥¢¥¤¥¼¥ó¤é¤Î¸¦µæ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ä¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦Àë¸À¤¬¸ú²ÌÅª
·ë²Ì¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¼Â¹Ô°Õ¿Þ¡ÊÆüÉÕ¤ä¾ì½ê¤Þ¤Ç·è¤á¤ë¡Ë¤Ç¤â¡¢Âç¤Þ¤«¤Ê¼Â¹Ô°Õ¿Þ¡Ê½µÃ±°Ì¤Ç·×²è¤¹¤ë¡Ë¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤Î¼Â¹ÔÎ¨¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â¹Ô°Õ¿Þ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ±ÄøÅÙ¤Î¼Â¹ÔÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¹Ô°Õ¿Þ¤È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ç¤â¤¹¤ì¤Ð¼Â¹ÔÎ¨¤ÏÂç¤¤¯¾å¤¬¤ê¡¢Î¾Êý¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤âÂçÉýÁý¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤È¤Ð¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤äÂ¾¿Í¤ËÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¹ÔÆ°¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÍè½µÃæ¤ËÁö¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¡×¡ÖÅÚÍË¤ÎÄ«9»þ¤Ë¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ç3¥¥íÁö¤ë¤è¡×¤Ê¤É¡¢¹ÔÆ°·×²è¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤ËÍ§¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢SNS¤ÇÀë¸À¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Õ¿Þ¤òÆ¬¤ÎÃæ¤À¤±¤ËÎ±¤á¤º¡¢¤³¤È¤Ð¤Ë¤·¤ÆÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹ÔÆ°¤Ø¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¤Ç¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×
¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡û¡û¡×
¥¤¥ê¥Î¥¤Âç³Ø¥¢¡¼¥Ð¥Ê¡¦¥·¥ã¥ó¥Ú¥¤¥ó¹»¤Î¥É¥ë¥³¥¹¤é¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥È¡¼¥¯¤Î¡Ö¿Í¾Î¡×¤Î°ã¤¤¤¬¹ÔÆ°¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤É¤ì¤Û¤É±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÎå¤Þ¤¹¤È¤¤Ë¡¢°ì¿Í¾Î¤Î¡Ö»ä¡ÊI¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢Æó¿Í¾Î¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡ÊYou¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö»ä¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¤ò»Ï¤á¤ë°ÕÍß¤¬Ìó18¡ó¹â¤¯¡¢±¿Æ°²ÝÂê¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î»þ´Ö¤â2.25»þ´ÖÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¾Î¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤«¤éÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤«¤é¿´ÍýÅªµ÷Î¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼«¸ÊÈãÈ½¤äÌÂ¤¤¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ÔÆ°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æó¿Í¾Î¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤Ç¼«Ê¬¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ç¾¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤«¤éÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ÔÆ°°Õ¿Þ¤ÈÂÖÅÙ¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢¶µ°é¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Î×¾²¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç±þÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¸À¸ì²½¤Îµ»Ë¡¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ì¤Íè¤Î»Ñ¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊÉ¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë
£¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç³Ø¤Î¥¨¥Ã¥Æ¥£¥ó¥²¥ó¤È¥´¥ë¥ô¥£¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¤ä¤ëµ¤¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤ä¤êÊý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Ã£À®¤·¤¿¤¤Ì¤Íè¤Î»Ñ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¼ñÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö½µËö¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡Ö±Ñ²ñÏÃ¤ò½¬¤Ã¤Æ¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤òÁË¤à¸½¼Â¤ÎÊÉ¤â¸À¸ì²½¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¡×¡Ö¶á½ê¤Ë¶µ¼¼¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ì´¤È¾ã³²¤òÊÂ¤Ù¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£¿Í´Ö¤Ï¡¢ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤ï¤«¤ì¤Ð¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð»ñ¸»¤òÊÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê·Á¡×¤ËÊÑ´¹¤·¡¢Ç¾¤Î¹ÔÆ°À©¸æ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö¹ÔÆ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤ò¸À¸ì²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë·Á¤Ø¤È½ñ¤´¹¤¨¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ëµ¤¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤ÇÀè¤ËÇ¾¤òÆ°¤«¤¹¡£¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ò¡Ö¤â¤¦»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤¤¡¦°¤¤Î¾Êý¤ÎÌ¤ÍèÁü¤ò¶ñÂÎ²½¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤ÇÎå¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¹Ô¤òÀë¸À¤¹¤ë¡£
ËÙÅÄ ½¨¸ã¡Ê¤Û¤Ã¤¿¡¦¤·¤å¤¦¤´¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡¢¸À¸ì³ØÇî»Î
1999Ç¯¡¢¥·¥«¥´Âç³Ø¸À¸ì³ØÉôÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡ÊPh.D. in Linguistics¡¢¸À¸ì³ØÇî»Î¡Ë¡£2000Ç¯¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³ØË¡³ØÉô½õ¶µ¼ø¡£2005Ç¯¡¢¥è¡¼¥¯Âç³Ø¥ª¥º¥°¥Ã¥É¥Û¡¼¥ë¡¦¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢2008Ç¯Æ±Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£2008Ç¯¡¢ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£2010Ç¯¡¢ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡£»ÊË¡Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¸À¸ì³Ø¡¢¿´Íý¸À¸ì³Ø¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø½ÑÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¸¦µæ¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ°Ê³°¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¸ÜÌä¤ä·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î´Æ½¤¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆÃÄê¤Î¿Í¤È¤·¤«¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡¿¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø²Ê³ØÅª¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÊ¸¶Á¼Ò¡Ë¡¢¡ØºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤ÇÆ³¤¤À¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¿Þ²ò¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃÂçÁ´¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡ÊÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡¢¸À¸ì³ØÇî»Î ËÙÅÄ ½¨¸ã¡Ë