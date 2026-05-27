エジプトから英国に向かっていた旅客機が飛行中に火災の危険が感知され、イタリアのローマに緊急着陸するという騒ぎがあった。ある乗客が預け荷物の中にモバイルバッテリーで充電中の機器を置き忘れたからだ。23日（現地時間）のニューヨークポストやザ・サンなどによると、英格安航空会社（LCC）イージージェット（EasyJet）の旅客機がエジプトから英国に向かう途中、ローマに行き先を変更した。当時、機長は乗客約180人に対し「