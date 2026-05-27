無印良品を展開する良品計画（東京都豊島区）の新バウム5種類が5月27日に発売スタートします。新商品は、タンパク質や食物繊維、鉄分を補える栄養素を含み、1本約57グラムと手頃なサイズ感になっているのが特徴です。【写真】忙しい朝に重宝しそう！おいしそうな新バウム全種類をチェック！新商品はバナナピューレとヨーグルトを生地に練り込み、さっぱりとした爽やかな酸味とほどよい甘みの「たんぱく質がとれるバウム