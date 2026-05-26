5月24日、『Golden SixTONES』（日本テレビ系）が放送された。番組内での“新コーナー”に、一部視聴者間で物議を醸しているようだ。「2025年4月のスタート以来、新コーナーを次々と開発し視聴者を飽きさせない工夫を重ねてきた同番組ですが、“生成AI”を使った新企画が完全な悪手となってしまったのです」（芸能記者）この日スタートしたのが、新コーナー「バグモンクエスト」。生成AIが作り出したモンスター「バグモン」が