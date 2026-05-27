桐蔭横浜大を含む学校法人桐蔭学園は２７日、ホームページ（ＨＰ）で、同日に学園臨時休校と校舎閉鎖を発表した。同ＨＰでは「昨週末より、桐蔭横浜大学を含む複数の大学あてに、５月２７日（水）昼頃に施設に危害を加える旨の予告が複数回ありました」と理由を説明。「内容は、桐蔭学園とは全く無関係なことで、かつこのような卑劣な行為に屈することになるのは大変遺憾ではありますが、予告日時および対象施設が具体的に示さ