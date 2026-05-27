アメリカのルビオ国務長官は26日、旧ソ連のアルメニアでミルゾヤン外相と会談し、南コーカサス地域で進められている、いわゆる「トランプ回廊」構想に関する政府間協定に仮署名しました。会談は首都エレバンの空港で行われ、両外相は、アメリカとアルメニアの関係を「包括的戦略パートナーシップ」に格上げする文書に署名しました。また、アルメニア南部を通り、隣国のアゼルバイジャン本土と飛び地を結ぶ輸送ルート、いわゆる「ト