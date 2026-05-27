俳優の伊藤健太郎（28）と出口夏希（24）の“お泊まり愛”報道の余波が収まらない。出口ファンの《まさに痛恨》といったうめき声もX上にあふれている。週刊誌芸能記者は理由についてこう言う。【もっと読む】出口夏希は“ネクスト今田美桜”から脱落か？ 広告業界が注目する“若手爽やか”女優3人「何と言っても、伊藤さんに“ひき逃げ事故”の過去があるからです。特に男性ファンからは《やっぱり悪い人はもてるんだね》といっ