◇交流戦巨人3―8ソフトバンク（2026年5月26日東京D）巨人の坂本勇人内野手（37）が試合後、不祥事でこの日に電撃的に辞任した阿部慎之助前監督（47）についてコメントした。「いち野球選手である以上、明日も試合がある。チームとしても、個人的にも、もちろん（阿部）監督に対して思うことはたくさんあるけど、チームとしても前向いて頑張ろうということだったし、僕もプレーヤーである以上は、気持ちは変わらない。そ