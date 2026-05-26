日本野球史に残るであろう異例の騒動だ──。巨人監督の阿部慎之助氏（47）が5月25日、18歳の長女に暴行したとして現行犯逮捕され、翌26日に監督を辞任した。阿部氏は会見で、「伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまい、深く謝罪したい気持ちでいっぱいです」とし、「こういう形で……去るってことは……本当に、ご迷惑をかけたと思います」と涙で声を詰まらせた。全国紙社会部記者の解説。【写真】小学生とキャッチボールをす