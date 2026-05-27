5月25日、読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が、娘に対する暴行の疑いで警視庁渋谷署に現行犯逮捕された。26日未明に釈放されたが、阿部監督は容疑を認めており、野球ファンの間に大きな衝撃が走っている。【写真】皮肉すぎる名言…販売中止となった阿部慎之助の“幻のスタンプ”自ら辞任、涙ながらに謝罪会見事件は25日の午後7時ごろ、東京都渋谷区内にある阿部監督の自宅で起きた。姉妹喧嘩をしていた18歳長女と15歳次女に、