車検をしたように装う「ペーパー車検」を繰り返したとして、愛知県一宮市の自動車整備会社の社長ら男3人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは愛知県一宮市の「にむら自動車」社長・川崎貴彦容疑者(50)と、「WanderFactory」社長・梅田豊容疑者(43)ら男3人です。3人は去年9月頃、共謀して法定の点検や整備をしたとウソの書類を作成し、バイク6台分の車検を不正に通した疑いが持たれています。関