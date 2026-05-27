2024年4月に北海道旭川市の景勝地「神居古潭」にある吊り橋で、女子高生・Aさん（当時17歳）が転落、殺害された事件。5月26日、殺人や不同意わいせつ致死などの罪に問われている無職・内田梨瑚被告（23）の裁判2日目が行われた。【写真】カラオケで熱唱しながらタバコのようなものを手にする内田被告起訴状によると、内田被告は自分が写った画像データをSNS上で無断公開したAさんに腹を立て、自身の軽自動車に監禁。共犯の小西