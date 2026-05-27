Ｊ１広島は２７日、ＭＦトルガイ・アルスランとＭＦ茶島雄介が百年構想リーグをもって現役引退することを発表した。アルスランは２４年途中に広島に加入。移籍初年度は１４試合に出場して８得点をマーク。しかし、その後は度重なるケガに悩まされ、百年構想リーグでの出場はなかった。引退に際し、「広島は私にとって“第二の故郷”になり、一生忘れることのない思い出を与えてくれました。特に大きなケガを負った後、このクラ