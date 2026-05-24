「あおり運転」のトラブル。2020年の「妨害運転罪」の創設以降、世間の目はより厳しくなっていますが、いまだに「前の車が遅い」「割り込まれた」といった独りよがりな怒りを抑えきれないドライバーは後を絶ちません。そして、こうした“カッとなったドライバー”が手を染めがちなのが、センターラインを無視した蛇行運転や、無理な追い越し。自分は強気で振る舞っているつもりでも、その姿は周囲の目にしっかりと焼き付いており、