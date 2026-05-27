『スタジオパーソル』では、「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 今回お話を伺ったのは、クリエイティブディレクターとして、世界最大級の音楽フェス『ULTRA JAPAN』や東京2020パラリンピック閉会式の総合演出、2025年大阪・関西万博の催事企画プロデュースなどを手がける小橋賢児さんです。 小橋さんのファーストキャリアは、8歳で入っ