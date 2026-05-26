交流戦の初戦■巨人 ー ソフトバンク（26日・東京ドーム）東京ドームで26日に行われている巨人-ソフトバンクで、インプレーのボールをボールボーイが触ってしまう珍事が発生した。見慣れぬシーンに球場も騒然となった。5回の巨人の攻撃だった。1死二塁で代打・若林は追い込まれてから外角の変化球を空振りした。捕手の海野が捕球できず、ボールは一塁ダグアウト方向へ転がっていくと、ベンチ脇にいたボールボーイが触れてしま