不敬罪に問われ、公開処刑されたと伝えられる北朝鮮の玄永哲（ヒョン・ヨンチョル）人民武力部長（国防相に相当）が、11年を経た現在も北朝鮮の官営メディアに登場し続けている。韓国メディア「サンドタイムズ（ST）」は、この異例の現象について、北朝鮮当局による対外イメージ管理の一環である可能性を指摘している。STによれば、23日に朝鮮中央テレビが放映した記録映画『偉大な領将を戴いて』には、玄氏が金正恩総書記（当時は