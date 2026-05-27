沖縄本島中部の北谷町（ちゃたんちょう）、美浜アメリカンヴィレッジに、リーガロイヤルホテルズが初めてのコンドミニアム型リゾートホテル「リーガロイヤルリゾート沖縄 北谷」を開業しました。短期の観光だけでなく、長期滞在やファミリーでの旅など多様なライフスタイルに応じたこのホテルが提案する、“新しい沖縄旅”の形を探ります。運転できなくても楽々アクセス4月1日の開業から約2ヵ月。すっかり初夏の沖縄・北谷町にそび