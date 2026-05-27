埼玉県・三郷市の路上で、帰宅中だった女性に後ろから抱きついて身体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、東京消防庁の職員で29歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子東京消防庁の職員・橋口弘大容疑者（29）は、3月、三郷市の路上で、徒歩で帰宅していた20代の女性に後ろから抱きついて身体を触るなどした疑いで逮捕されました。警察によりますと、橋口容疑者は女性に叫ばれたため現場から逃走して