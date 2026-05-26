離れて暮らす高齢の親。心配は尽きないものの、経済的にも健康的にも不安なし。どこか「うちの親は大丈夫」と思っている人も少なくないでしょう。しかしある日、「まさか」の事態は起きるものです。突然緊急搬送され、医師から「あと少し遅かったら……」と言われたある女性のケースから、1人暮らしの高齢の親に潜む落とし穴について考えます。「なぜご自身で119番しなかったのですか」医師の疑問「病院に駆けつけたとき、お医者さ