午後6時前、羽田発−福岡行きのスカイマーク機が、タイヤにトラブルが見つかったため羽田空港に緊急着陸しました。この機体は緊急事態を発出していました。【写真を見る】【速報】スカイマーク機がタイヤに異常緊急事態を発出し羽田空港に緊急着陸羽田空港に緊急着陸した旅客機です。後ろ左側のタイヤが潰れているように見えます。空港事務所などによりますと、午後3時ごろに羽田空港を出発した福岡行きのスカイマーク19便が、タ