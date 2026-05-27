逮捕された男は「常習化していて、思い出せません」などと話しています。北海道釧路市の障害者支援施設で、入所者の男性２人を暴行したとして職員１人が逮捕された事件で、新たに別の職員の男１人が逮捕されました。暴行の疑いで逮捕されたのは、釧路市の障害者支援施設「鶴が丘学園」に勤務する生活支援員の高橋海吏容疑者２９歳です。高橋容疑者は２０２６年３月１１日午前１１時半すぎ、施設内で入所者の４２歳の男性に対して、