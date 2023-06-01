楽天モバイルは26日、コミュニケーションアプリ「Rakuten Link」の今後の展開に関する記者説明会を開催した。 楽天グループでエコシステム関連をリードする渡邉昌資執行役員ディレクター 無料通話を最大の武器に成長してきた「Rakuten Link」が、単なる通話ツールを超え、楽天のエコシステム（経済圏）を統合するプラットフォーム、いわば「スーパーアプリ」へと役割