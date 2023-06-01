中国で最近、「おじさん転がし」という新たな職業が登場している。シンガポール華字メディアの聯合早報が25日に伝えた。記事によると、若者の就職難、中年男性の孤独感が広まる中、「おじさん転がしをするメンヘラ女子」という新たな職業が生まれている。「おじさん」には比較的高齢の男性だけでなく20〜40代男性も含まれる。女性らは言葉巧みにだまして貢がせたり、ライブ配信で投げ銭などを求めたりする。中には、女装した男性が